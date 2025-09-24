“El Decreto 681/25 es inconstitucional y atenta contra los derechos de las personas con discapacidad”

El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco, presentó un proyecto de resolución para expresar su rechazo categórico al Decreto 681/25, publicado el 22 de septiembre de 2025 en el Boletín Oficial.

Blanco señaló que la norma, que promulga la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad pero suspende su ejecución, “es nula de nulidad absoluta e insanable e inconstitucional”, ya que viola el principio de división de poderes, el proceso de formación y sanción de las leyes, y el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.

“El Poder Ejecutivo carece de facultades para suspender una ley vigente. Esta decisión vulnera el orden democrático, la legalidad y la supremacía del Congreso”, advirtió el senador.

El legislador expresó además su preocupación por el impacto regresivo de la medida: “La suspensión de la Ley 27.793 afecta directamente a las personas con discapacidad, desconoce derechos adquiridos y compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino”.

Por ello, exigió que el Ejecutivo “cumpla de inmediato con la plena ejecución de la ley, respetando la voluntad soberana del Congreso de la Nación”, y que se asignen en forma urgente los recursos presupuestarios necesarios.

Finalmente, Blanco cuestionó la maniobra presidencial: “Promulgar la ley pero impedir su aplicación es un atropello al Congreso y al sistema republicano. No existe en la Constitución la figura de un ‘reveto’”.