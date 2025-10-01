La delegación de Tierra del Fuego compuesta por más de 270 deportistas provinciales inició su participación en los Juegos Nacionales Evita 2025.

En una más que promisoria jornada inaugural de competencias, el atletismo, el bádminton, el futsal y el hockey entregaron las primeras alegrías deportivas a la provincia.

En una jornada plagada de expectativas por el comienzo de las pruebas deportivas, en la pista del EMDER los fueguinos Isabela Bianchi, Máximo Díaz, Marcelo Soria, Ezequiel Arrieta y Francisco Vaca buscarán este miércoles las primeras medallas para Tierra del Fuego.

Isabela Bianchi se metió en las finales de lanzamiento de jabalina con una marca de 30,10 mtrs y salto en alto, con un registro de 1,35 mtrs. En la rama masculina, Máximo Díaz alcanzó la final de la cita de lanzamiento de jabalina; Marcelo Soria llegó a la final del lanzamiento de martillo con una marca personal de 35,95 mtrs; mientras que Ezequiel Arrieta y Francisco Vaca obtuvieron el pasaje a la final de salto en alto con una marca de 1,55 mtrs.

Otro de los destacados de los deportes individuales, el bádminton fueguino cosechó cuatro triunfos en sus presentaciones del primer día de competencia. En el single femenino, Alma Ganz se impuso ante Santa Fe y el masculino, Felix Bustos le ganó a su rival de Catamarca; en tanto que en el doble mixto, los fueguinos Priscila Garay y Giovani Retambay superaron a los equipos de San Luis y Jujuy, en una jornada deportiva plagada de éxitos.

En los deportes de conjunto, los que sobresalieron en el primer día fueron los elencos de futsal femenino, que tras la doble victoria en sus presentaciones frente a Neuquén, por 4 a 1, y frente a Río Negro por 1 a 0 y aspira a meterse entre los mejores de los presentes Juegos Nacionales Evita.

El hockey masculino sorprendió a todos al adaptarse de la mejor forma al césped de las canchas del Centro Municipal de Mar del Plata, y tras igualar 2-2 en el tiempo regular, le ganó a Santa Fe, en la tanda de penales y se adjudicó el primer triunfo en la competencia.

Por su parte, los deportes de combate comenzaron sus respectivos cortes clasificatorios en lucha, taekwondo, judo y karate con la ilusión de medallas que siempre arrojan a la toda la comunidad deportiva de la Tierra del Fuego.

DIA 2 MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE

08:30 TENIS MIXTO VS MENDOZA – BANCO PROVINCIA

09:00 ATLETISMO – PISTA EMDER

09:00 BEACH HANDBALL F16 VS BSAS – PLAYA POPULAR

09:00 HOCKEY F16 VS SAN LUIS – CENTRO MUNICIPAL

09:00 HOCKEY M16 VS JUJUY – CENTRO MUNICIPAL

09:00 VOLEY F15 VS SANTA CRU – CEDE TALVO

09:00 BEACH VOLEY S16 VS NEUQUÉN – PLAYA POPULAR

09:00 GIMNASIA ARTÍSTICA – CLUB QUILMES

09:00 JUDO – CEF N°1

09:00 KARATE – POLIDEPORTIVO CENTENARIO

10:00 BASQUET 3X3 FS16 VS ENTRE RIOS – SKATE PARK

10:00 GIMNASIA RÍTMICA – CEF N°1

10:00 TIRO – POLIDEPORTIVO CENTENARIO

10:00 TIRO CON ARCO – TIRO FEDERAL ARGENTINO

10:15 VOLEY MS15 VS NEUQUÉN – CEDE TALVO

10:40 BADMINTON MS16 VS CHACO – NAUTILIUS CIROMAR

10:40 BEACH VOLEY MS16 VS CABA – PLAYA POPULAR

10:40 BASQUET 3X3 MS16 VS MISIONES – SKATE PARK

10:45 HOCKEY FS16 VS CHACO – CENTRO MUNICIPAL

11:40 BADMINTON FS16 VS CABA – NAUTILIUS CIROMAR

12:00 FUTSAL MS16 VS SAN JUAN – AGP

12:30 ATLETISMO ADAPTADO – PISTA EMDER

12:45 VOLEY FS15 VS SALTA – CEDE TALVO

14:00 BASQUET 3X3 FS16 VS CABA – SKATE PARK

14:00 FREESTYLE – SKATE PARK

14:00 LUCHA – CEF

14:40 BASQUET 3X3 MS16 VS SAN JUAN – SKATE PARK

15:00 NATACIÓN – NATATORIO EMDER