La delegación de Tierra del Fuego compuesta por más de 270 deportistas provinciales inició su participación en los Juegos Nacionales Evita 2025.
En una más que promisoria jornada inaugural de competencias, el atletismo, el bádminton, el futsal y el hockey entregaron las primeras alegrías deportivas a la provincia.
En una jornada plagada de expectativas por el comienzo de las pruebas deportivas, en la pista del EMDER los fueguinos Isabela Bianchi, Máximo Díaz, Marcelo Soria, Ezequiel Arrieta y Francisco Vaca buscarán este miércoles las primeras medallas para Tierra del Fuego.
Isabela Bianchi se metió en las finales de lanzamiento de jabalina con una marca de 30,10 mtrs y salto en alto, con un registro de 1,35 mtrs. En la rama masculina, Máximo Díaz alcanzó la final de la cita de lanzamiento de jabalina; Marcelo Soria llegó a la final del lanzamiento de martillo con una marca personal de 35,95 mtrs; mientras que Ezequiel Arrieta y Francisco Vaca obtuvieron el pasaje a la final de salto en alto con una marca de 1,55 mtrs.
Otro de los destacados de los deportes individuales, el bádminton fueguino cosechó cuatro triunfos en sus presentaciones del primer día de competencia. En el single femenino, Alma Ganz se impuso ante Santa Fe y el masculino, Felix Bustos le ganó a su rival de Catamarca; en tanto que en el doble mixto, los fueguinos Priscila Garay y Giovani Retambay superaron a los equipos de San Luis y Jujuy, en una jornada deportiva plagada de éxitos.
En los deportes de conjunto, los que sobresalieron en el primer día fueron los elencos de futsal femenino, que tras la doble victoria en sus presentaciones frente a Neuquén, por 4 a 1, y frente a Río Negro por 1 a 0 y aspira a meterse entre los mejores de los presentes Juegos Nacionales Evita.
El hockey masculino sorprendió a todos al adaptarse de la mejor forma al césped de las canchas del Centro Municipal de Mar del Plata, y tras igualar 2-2 en el tiempo regular, le ganó a Santa Fe, en la tanda de penales y se adjudicó el primer triunfo en la competencia.
Por su parte, los deportes de combate comenzaron sus respectivos cortes clasificatorios en lucha, taekwondo, judo y karate con la ilusión de medallas que siempre arrojan a la toda la comunidad deportiva de la Tierra del Fuego.
DIA 2 MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE
08:30 TENIS MIXTO VS MENDOZA – BANCO PROVINCIA
09:00 ATLETISMO – PISTA EMDER
09:00 BEACH HANDBALL F16 VS BSAS – PLAYA POPULAR
09:00 HOCKEY F16 VS SAN LUIS – CENTRO MUNICIPAL
09:00 HOCKEY M16 VS JUJUY – CENTRO MUNICIPAL
09:00 VOLEY F15 VS SANTA CRU – CEDE TALVO
09:00 BEACH VOLEY S16 VS NEUQUÉN – PLAYA POPULAR
09:00 GIMNASIA ARTÍSTICA – CLUB QUILMES
09:00 JUDO – CEF N°1
09:00 KARATE – POLIDEPORTIVO CENTENARIO
10:00 BASQUET 3X3 FS16 VS ENTRE RIOS – SKATE PARK
10:00 GIMNASIA RÍTMICA – CEF N°1
10:00 TIRO – POLIDEPORTIVO CENTENARIO
10:00 TIRO CON ARCO – TIRO FEDERAL ARGENTINO
10:15 VOLEY MS15 VS NEUQUÉN – CEDE TALVO
10:40 BADMINTON MS16 VS CHACO – NAUTILIUS CIROMAR
10:40 BEACH VOLEY MS16 VS CABA – PLAYA POPULAR
10:40 BASQUET 3X3 MS16 VS MISIONES – SKATE PARK
10:45 HOCKEY FS16 VS CHACO – CENTRO MUNICIPAL
11:40 BADMINTON FS16 VS CABA – NAUTILIUS CIROMAR
12:00 FUTSAL MS16 VS SAN JUAN – AGP
12:30 ATLETISMO ADAPTADO – PISTA EMDER
12:45 VOLEY FS15 VS SALTA – CEDE TALVO
14:00 BASQUET 3X3 FS16 VS CABA – SKATE PARK
14:00 FREESTYLE – SKATE PARK
14:00 LUCHA – CEF
14:40 BASQUET 3X3 MS16 VS SAN JUAN – SKATE PARK
15:00 NATACIÓN – NATATORIO EMDER