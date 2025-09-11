Deportistas fueguinos logran las primeras medallas en los JADAR

Este miércoles, en la segunda jornada de acción de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento JADAR que se desarrollan en la ciudad de Rosario, los judocas fueguinos lograron sumar las primeras dos medallas.

La más destacada fue la que consiguió el talentoso judoca fueguino Mariano Coto Bersier (hasta 90kg) quien esta tarde obtuvo la medalla de oro imponiéndose en una increíble definición frente al representante de Tucumán, Víctor González.

Previamente, el joven judoca Luca Avellaneda logró la medalla de plata en la divisional hasta 60kg. Pese a la derrota en la final consiguió una gran presentación ya que logró destacarse en una divisional muy nutrida y competitiva.

En ajedrez, Darío Jurado y Diana Ojeda completaron su participación en la jornada de ayer (en las últimas dos rondas – rápidas y free Xstyle 960 blitz) sin estar entre los primeros puestos, pero cumpliendo con los requerimientos y estando a la altura de las circunstancias.

Los Juegos JADAR continúan y este jueves no habrá participación activa de los fueguinos. Este miércoles por la noche arribaron los cuatro taekwondistas para comenzar a competir el viernes, lo mismo que Horacio Miranda (h), quien será el único representante fueguino en la disciplina Lucha.