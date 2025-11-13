La Secretaría de Medio Ambiente retiró vehículos abandonados en sectores de la ciudad

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, llevó adelante el retiro de vehículos que se encontraban abandonados en distintos sectores de la ciudad.

Los automóviles, que carecían de motor, patente y demás componentes, son considerados chatarra y trasladados al predio destinado a disposición final, ubicado junto al relleno sanitario.

Para concretar el operativo, el área contó con la colaboración de la Secretaría de Servicios Públicos, que puso a disposición la maquinaria y el camión necesarios para efectuar el traslado del material.

Estas acciones forman parte del trabajo que impulsa el Municipio para mejorar la imagen urbana, recuperar espacios públicos y eliminar focos de acumulación de residuos y basura en la ciudad.