La Municipalidad avanza en tareas de puesta en valor en el casco céntrico

La Municipalidad a través de la Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública lleva adelante junto a la Secretaría de Medio Ambiente, tareas de puesta en valor en el casco céntrico de la ciudad, con trabajos que se desarrollan tanto en horario diurno como nocturno.

Estas acciones forman parte de un plan integral de mantenimiento urbano que incluye reparación de cordones y veredas, bacheo, pintura, arreglos de bancos, acondicionamiento de vados para personas con discapacidad, senda peatonal y diversas intervenciones destinadas a mejorar el entorno urbano.

En el marco de estas tareas, se destaca que la pintura de las sendas peatonales sobre la avenida San Martín se realiza en horario nocturno, con el objetivo de no entorpecer la circulación vehicular y peatonal durante el día.

Asimismo, desde Medio Ambiente se avanza en la colocación de plantas, plantines y cortes de pasto en diferentes espacios de la zona céntrica a fin de favorecer el embellecimiento del lugar.

En tanto, desde las áreas se informó que las tareas continuarán durante los próximos días (en la medida que las condiciones climáticas lo permitan), para extender estos trabajos en distintos puntos del centro de la ciudad, priorizando aquellos sectores que requieran mantenimiento inmediato.