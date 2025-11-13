Convocan a Asamblea Tarifaria para tratar el aumento del boleto de colectivo en Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia informa que mediante Resolución S.G. N° 169/2025, se convoca a Asamblea Tarifaria a fin de dar tratamiento a la solicitud de incremento en la tarifa del servicio de Transporte Público de Colectivo, solicitado por la empresa USHUAIA INTEGRAL SOCIEDAD DE ESTADO (U.I.S.E).

La misma se llevará a cabo el día 28 de noviembre del corriente año, a las 13.00 hs, en la Dirección de Transporte, Planta Baja del edificio Adolfo Cano, sito en la calle Arturo Coronado N° 486.

Asimismo, se informa que se encuentra a disposición el registro de inscripción para los interesados en exponer durante dicha Asamblea, en las instalaciones de la Dirección de Transporte en el horario de 09:00 a 14:00 hs., mediante solicitud de turno online, vía ventanilla digital, o a través de correo electrónico a la dirección: dir.transporte@ushuaia.gob.ar