Casa Ushuaia realizó un Taller Literario para la comunidad fueguina residente en CABA

La Casa de Ushuaia en Buenos Aires llevó adelante un taller literario destinado a toda la comunidad local que reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del psicólogo y escritor Matías Luciano de Rioja, especialista en poesía y narrativa. La propuesta contó con una importante participación de jubilados y jubiladas de Ushuaia.

La actividad se enmarca en las acciones que impulsa la Municipalidad de Ushuaia para favorecer la participación activa y el bienestar integral de las personas mayores, mediante propuestas culturales, recreativas y de estimulación cognitiva.

Durante el encuentro, se generó un espacio cálido, participativo y distendido, donde las y los adultos mayores pudieron expresarse libremente, compartir recuerdos y fortalecer vínculos comunitarios, reafirmando el espíritu de acompañamiento y cercanía que caracteriza a las iniciativas de la Casa Ushuaia en Buenos Aires.