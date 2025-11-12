Ushuaia fue sede de las jornadas en prevención combinada del VIH

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, acompañó la realización de las Jornadas en Prevención Combinada del VIH: herramientas para la implementación de políticas públicas en municipios firmantes de la Declaración de París, que tuvieron lugar este miércoles en el CEPLA “El Palomar”.

La apertura estuvo encabezada por la secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos del Municipio, Yanira Martínez, junto al subsecretario de Salud Municipal, Pablo Pesce, y contó con la participación de representantes de organismos internacionales y equipos técnicos de distintas áreas municipales y provinciales.

Las jornadas tuvieron como objetivo fortalecer los conocimientos y las prácticas de abordaje en los diferentes niveles del sistema de salud, desde una perspectiva de prevención combinada del VIH y otras ITS, además de fomentar una respuesta integral, intersectorial y con participación comunitaria.

Durante la capacitación se desarrollaron distintos espacios de exposición y debate en los que participaron Clarisa Del Valle Brezzo, asesora en Información Estratégica de ONUSIDA para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay; Diego Borisonik, asociado de Programa de Desarrollo Inclusivo del PNUD Argentina; Sergio Maulen, coordinador por parte de las Agencias UBRAF de la Red de Municipios comprometidos con la respuesta al VIH; y Franco Cinelli, referente provincial del Programa de VIH e ITS.

El encuentro incluyó la presentación de la Red Nacional de Municipios Comprometidos con la Respuesta al VIH, el abordaje de conceptos de prevención combinada y adaptación local, así como la valoración de riesgo y servicios de prevención combinada para poblaciones clave.

Martínez destacó la importancia de “seguir fortaleciendo las políticas públicas de salud desde una mirada integral, participativa y con compromiso comunitario, trabajando en articulación con el Gobierno provincial y los organismos internacionales que acompañan estas acciones”.

La jornada concluyó con un espacio de reflexión colectiva sobre los desafíos y estrategias para mejorar las prácticas de atención y acompañamiento en el territorio.