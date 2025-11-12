Obra de la Pasarela Fique: “no podíamos seguir esperando al Gobierno Nacional”

La “falta de respuestas” del Gobierno nacional sobre la continuidad de la obra de la pasarela Pedro Fique, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, hizo que la Municipalidad de Ushuaia decidiera hacerse cargo de la culminación de los trabajos con fondos, personal y maquinaria propios.

Así lo confirmó la secretaria de Planificación e Inversión Pública del Municipio, Belén Borgna, quien dijo que “no podíamos seguir esperando al Gobierno nacional” para terminar la obra.

En diálogo con FM Espectáculo la funcionaria explicó que “se realizó una rescisión del vínculo para poder ingresar a trabajar con fondos propios”, teniendo en cuenta que “desde hace dos años se cortó la cadena de pagos, no se pagaron las deudas que había y no tuvimos una respuesta oficial en ningún momento sobre la continuidad o no del programa” financiado por CAF.

En esa línea, remarcó que durante dos años “fuimos avanzando con la documentación que nos iban solicitando” desde Nación, e incluso “mandamos propuestas alternativas, pero no tuvimos ninguna propuesta formal”.

Cabe recordar que el proyecto, además de la pasarela, incluía intervenciones en el centro comercial a cielo abierto de calle San Martín y el desarrollo de un centro comercial a cielo abierto en la zona de Kuanip, lo cual no tendrá continuidad.

Borgna sostuvo que los trabajos previstos en la pasarela consisten en “la culminación de la colocación del pavimento articulado central, la terminación de las veredas, el desarrollo de la bicisenda, y la colocación del alumbrado público y del mobiliario urbano”.

En cuanto a los tiempos apuntó que “no fijamos una fecha de finalización porque pueden aparecer imprevistos, pero la idea es tener la pasarela finalizada en el verano”.

Por último, la responsable de Planificación e Inversión Pública enfatizó que “todos los trabajos se van a realizar con fondos propios y mano de obra municipal, estamos haciendo un esfuerzo enorme para poner en valor ese sector y terminar esta obra que lamentablemente no se pudo terminar por decisiones unilaterales del Gobierno nacional”.

