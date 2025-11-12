La Municipalidad de Ushuaia acompañará este sábado la “Fiesta de las Provincianías”

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia acompañará este sábado 15 de noviembre a las 18:00 horas en el Centro Cultural Esther Fadul la “Fiesta de las Provincianías” presentando espectáculos de danza y música en vivo, así como pulperías con comidas típicas.



Dicha iniciativa, que es impulsada por el Centro Tradicionalista “Virginia Choquintel”, contará con un bono contribución de $4.000, contando con las presentaciones de Folklore en Zapatillas, Cruz del Sur, Danzares de mi Tierra, Miguel Galván, Elizabet Ruiz Díaz y Abel Vilte – Ramona Lezcano y Aldo Orrego, Trío Norteño, La Telesita, Nerina Almirón, Eneas Sabo Córdoba, Camila Fabri y Diego Gauna, Canto Alegre, Dúo Kebrachal y el cierre a cargo de Ernesto Mamani y Tony Cardozo.



Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, detalló que “estamos muy contentos de llevar adelante junto al Centro Tradicionalista Virginia Choquintel de Ushuaia y como cada año, este tradicional festejo popular, que visibiliza el gran talento fueguino de nuestras y nuestros artistas, expresando nuestra identidad cultural a través de nuestra música y danza folklórica”.



Por su parte, la presidenta del Centro Tradicionalista “Virginia Choquintel” Susana Navarro, agradeció “el constante apoyo y acompañamiento de la Municipalidad y la Secretaría de Cultura y Educación, que hace esto posible. Nos pone muy contentos invitar a toda la comunidad a compartir una noche a puro folklore, disfrutando también de las comidas típicas de las provincias”.

