Defensa Civil realiza recomendaciones ante alerta amarilla por fuertes vientos y lluvias

La Municipalidad de Ushuaia informa que debido a la alerta amarilla que emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SNM) sobre fuertes vientos en toda la provincia, se solicita tengan a bien resguardar objetos que se ubiquen fuera de los hogares y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Personal de Defensa Civil Municipal indicó que “se prevén ráfagas de aproximadamente 60 a 90 kilómetros por hora, para hoy y además intensas lluvias».

Por esa razón, se solicita la colaboración de los vecinos para retirar objetos sobre los balcones, no dejar elementos sueltos contundentes en zona lindera a la vivienda y retirar los residuos domiciliarios y voluminosos diez minutos antes del horario previsto de la recolección, con el objetivo de evitar que los objetos atenten contra terceros, como así también que las chapas de las viviendas o maderas estén aseguradas para evitar voladuras.

Cabe mencionar que, ante cualquier emergencia, la línea del 103 (Defensa Civil) se encuentra disponible las 24 horas.

