Ushuaia se suma a la Red de Municipios comprometidos con el VIH

El intendente Walter Vuoto encabezó la adhesión de Ushuaia a la Red de Municipios comprometidos con la respuesta al VIH, una iniciativa interagencial impulsada por ONUSIDA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La firma se realizó en la sede municipal, con la participación de la viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi, la secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos Yanira Martínez, el subsecretario de Salud Pablo Pesce y representantes de los organismos internacionales Clarisa Brezzo (ONUSIDA, Oficial de Información Estratégica), Diego Borisonik (PNUD, Asociado para el Desarrollo Inclusivo) y Sergio Maulen (Coordinador del proyecto interagencial Red de Municipios comprometidos con el VIH).

Durante la firma, el intendente Walter Vuoto destacó que “ser parte de esta red significa reafirmar nuestro compromiso con la salud pública, con la inclusión y con el trabajo articulado para garantizar derechos. Ushuaia es una ciudad que acompaña, que escucha y que trabaja para que nadie quede atrás”.

La secretaria Yanira Martínez subrayó que “esta adhesión es un paso más en la construcción de una política sanitaria con enfoque de derechos humanos, donde la información, la prevención y el acompañamiento son ejes centrales”.

Por su parte, el subsecretario de Salud Pablo Pesce remarcó que “la articulación con organismos internacionales nos permite fortalecer las estrategias locales de prevención, detección temprana y acompañamiento integral, garantizando el acceso a la salud para todas las personas”.

La incorporación de Ushuaia a la Red de Municipios comprometidos con el VIH permitirá potenciar el trabajo conjunto con los organismos internacionales y consolidar una agenda local de salud y derechos que promueva la inclusión, la prevención y la no discriminación.

