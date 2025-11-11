Personal de la Municipalidad y de Agrotécnica Fueguina realizaron trabajos en sectores de la ciudad tras el desborde del arroyo Buena Esperanza

Personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia, y de la empresa Agrotécnica Fueguina, realizó trabajos de limpieza en sectores de la ciudad que fueron afectados por el desborde del arroyo Buena Esperanza.



La intervención tuvo como objetivo garantizar la transitabilidad peatonal y vehicular mediante la remoción de barro, sedimentos y otros residuos que se acumularon tras el desborde.



El secretario de Medio Ambiente, David Ferreyra, sostuvo que “estuvimos trabajando en veredas y calles de distintos barrios que sufrieron anegamientos por la salida de cauce del arroyo Buena Esperanza”, entre ellas “Aldo Motter y el camino al Glaciar Martial, Fuegia Basket, Damiana Fique y arterias aledañas”.



“Las tareas se llevaron adelante con maquinaria y trabajadores de la Secretaría, y Agrotécnica sumó sus equipos y cuadrillas”, lo cual “permitió optimizar los trabajos”, concluyó Ferreyra.