La Municipalidad de Ushuaia celebró el “Día de la Tradición”

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia acompañó en la calle San Martín, junto a una multitud de vecinos, vecinas y turistas, la celebración del “Día de la Tradición” impulsada por el Centro Tradicionalista “Virginia Choquintel” donde se presentaron diversos espectáculos de danza y música en vivo.

La tradicional propuesta, que transitó su 27° aniversario frente a las puertas de la Municipalidad en San Martín y Fadul, celebró el natalicio del popular José Hernández, autor del emblemático Martín Fierro, con las presentaciones de Nuestro Legado, La Telesita, Cruz del Sur quiénes deleitaron con su danza, así como la música a cargo de Ramón Barrenechea y Payru. Así también se realizó la formación de banderas, donde se entonó el Himno Nacional y la Marcha de Malvinas.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, extendió a la gran cantidad de asistentes “el saludo de nuestro intendente Walter Vuoto, que desde su gestión siempre ha puesto el foco en acompañar estas propuestas populares. Para nosotros es un honor y un orgullo ser parte año a año de esta iniciativa que contiene a tantos artistas de nuestra ciudad festejando este evento popular donde debe ser: en la calle principal San Martín”.

“Aquí, junto a muchos turistas que seguramente puedan ver y disfrutar de estos espectáculos, conociendo más la cultura de nuestra tierra, lo que somos y fundamental lo que trasmite la cultura que también es soberanía, mostrando nuestra identidad” finalizó Molina.

Por su parte la presidenta del Centro Tradicionalista “Virginia Choquintel”, Susana Navarro agradeció a “la Municipalidad de Ushuaia y la Secretaría de Cultura y Educación, que siempre nos brinda su apoyo, algo que es fundamental y muy grande para el Centro Tradicionalista. Todo esto es gracias a la Secretaría de Cultura”.