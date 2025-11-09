En una acción conjunta entre el Instituto Fueguino de Turismo, la Asociación Internacional de Tour Operadores Antárticos (IAATO), con el acompañamiento de la Dirección Provincial de Puerto y el Ministerio de Educación, inició el ciclo de visitas de escuelas provinciales a cruceros que viajan rumbo a la Antártida desde el Puerto de Ushuaia.

Estas acciones forman parte del trabajo que desarrolla el área de Turismo Antártico del INFUETUR y las representantes del Comité de Puertas de Entrada de IAATO, quienes avanzan en proyectos para involucrar a la comunidad local con la actividad de Turismo Antártico.

El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, destacó “la importancia de estas acciones dentro del programa de integración Ciudad/Puerto, fortaleciendo lazos a futuras generaciones sobre la importancia de una comunidad para que se pueda desarrollar de cara a al puerto y entendiendo la relevancia geopolítica que tiene para la provincia y para el país. Eso se logra desde las aulas, desde la casa y desde la familia portuaria hacia la comunidad».

En este sentido, la referente del área de Turismo Antártico del INFUETUR, Carolina Ojeda comentó que “los grupos que asisten a las visitas en los cruceros están trabajando en proyectos o temas relacionados con Antártida, por lo que esta actividad les brindará mayores conocimientos sobre el movimiento de cruceros y logística que registra el Puerto teniendo en cuenta que Ushuaia es la puerta de entrada a la Antártida”.

De esta manera, las primeras visitas de esta temporada la realizaron los estudiantes de 6to “A” de la Escuela Nº 1 quienes recorrieron el crucero Fridtjof Nansen operado por la empresa HX Hurtigruten Expeditions, y los alumnos de 6to “C” de la Escuela N° 22 quienes recorrieron el crucero Seaventure del tour operador Polar Latitudes Expeditions. En la visita los estudiantes conocieron la embarcación con información relevante en torno a la organización interna y las actividades que realizan a bordo rumbo a la Antártida.

Desde el Instituto Fueguino de Turismo destacaron la acción colaborativa de todas las empresas tour operadoras, en especial de las representantes de IAATO por el Comité de puertas de Entrada, Mariela Cornejo y Leentje Toering y de otras organizaciones intervinientes, como las agencias marítimas, Delver y Navijet Agents.

