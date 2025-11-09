Autoridades de la Municipalidad recibieron a la misión del Observatorio de Estudios Electorales de la Universidad Nacional de La Plata

Autoridades de la Municipalidad de Ushuaia recibieron el pasado viernes a la misión del Observatorio de Estudios Electorales y Político Institucionales (OEEPI) de la Universidad Nacional de La Plata, que visitó la ciudad para observar el proceso electoral de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y de la Caja de Previsión Social.

La reunión, que se llevó adelante en la Jefatura de Gabinete, fue encabezada por la viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi y el jefe de Gabinete municipal, Sebastián Iriarte.

La delegación del OEEPI estuvo conformada por Cynthia Coronel, Prosecretaria Electoral del Juzgado Federal con competencia electoral en la Provincia de Buenos Aires; Andrea Giuliani, funcionaria del Juzgado Electoral bonaerense; Washington Navarro, ministro Pupilar y de la Defensa y vocal de la Junta Electoral de Tucumán; Leonardo Davies, integrante del Observatorio; y Carolina Correge, también integrante del OEEPI, subdirectora del Observatorio de Derecho Electoral del Colegio de Abogados de La Plata y miembro de la Junta Electoral del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro, las autoridades dialogaron con la misión sobre el desarrollo de la jornada electoral y destacaron la importancia de contar con instancias de observación y acompañamiento institucional que contribuyan a fortalecer la transparencia y el funcionamiento de los organismos estatales.

