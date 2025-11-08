Con la puesta en escena de los espectáculos «La estrella de Miku» y » El dragón y la perla» la Escuela Municipal de acrotela Ushuaia realizó la muestra anual, el día jueves y viernes en la Casa de la Cultura.

Para la primera presentación, La estrella de Miku del grupo de infantiles y juveniles, se trabajó con las alumnas el tema «miedo». Para ello se les consultó a las alumnas cuáles eran las cosas qué más las atemorizaban.

«Les hicimos una encuesta, cada una escribía cuatro o cinco cosas a las que les tenían miedo y coincidieron en su mayoría en la oscuridad y a las arañas, y en base a eso decidimos enfocar la muestra por ese lado», explicó la profesora Elena San Martín.

«Junto con sus familias construyeron las arañas que se vieron en la muestra, unos trabajos hermosos; pero lo más importante es que superaron sus miedos, y esperaron ansiosas y emocionadas el momento de pasar y mostrar todo lo que hicieron y avanzaron durante el año».

El viernes fue el turno de las adolescentes y adultas con la exhibición «El dragón y la perla», una temática trabajada con música oriental, basada en una leyenda, que en sus orígenes era más materialista y que se fue modificando orientándola un poco más hacia los principios y valores, el descubrirse a uno mismo, y apreciarse.

«Hay mucho trabajo este año porque se sumó no solo lo que se vio en las telas, sino que trabajamos un montón en escenografía, en audio, en la selección musical, los bordados y origamis realizados por las chicas; en fin, todo lo visto en escena»; concluyó.