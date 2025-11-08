El secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra, participó en representación del Municipio en el acto conmemorativo del 204° aniversario de la Policía Federal Argentina.

Estuvieron presentes, entre otras autoridades, la vicegobernadora Mónica Urquiza e integrantes del Poder Judicial, de la Legislatura, del Concejo Deliberante, de las fuerzas armadas y de seguridad, y miembros del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia.

Becerra destacó la “profunda vocación de servicio a la Nación de la Policía Federal, optimizando la prevención del delito y las tareas de investigación en todo el territorio argentino”.

Además, dijo que “le transmitimos al comisario Dante Bondi el saludo del intendente Walter Vuoto, como así también el reconocimiento y agradecimiento a la labor diaria de cada hombre y mujer de la fuerza”.

Por último, Becerra sostuvo que “desde Ushuaia renovamos el compromiso de colaboración interinstitucional en beneficio de la seguridad y del bienestar de nuestros vecinos y vecinas”.