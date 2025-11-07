SUBE: se recuerda realizar la actualización para asegurar los descuentos al momento de viajar

La Municipalidad de Ushuaia recuerda a las y los usuarias/os del transporte público que utilicen la tarjeta SUBE física con beneficios locales, que es fundamental realizar la actualización para asegurar que los descuentos se apliquen correctamente al momento de viajar.

El trámite de actualización es sencillo y puede realizarse de tres formas. La primera opción es a través de la aplicación SUBE, disponible para dispositivos móviles con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC. Para completar el proceso, se debe ingresar a la app, seleccionar la opción “Acreditá y consultá saldo”, luego “Ver saldo” y, finalmente, apoyar la tarjeta en la parte posterior del celular hasta que se visualice el mensaje que confirma que la tarjeta está actualizada.

La segunda forma de hacerlo es utilizando una Terminal Automática SUBE. En este caso, basta con acercarse a la terminal más cercana, apoyar la tarjeta sobre el lector y retirarla cuando el equipo indique que el procedimiento fue realizado con éxito.

La tercera alternativa consiste en concurrir de manera presencial a la ventanilla SUBE que funciona en el edificio municipal “Adolfo Cano”, ubicado en Arturo Coronado 486. Allí, el personal del área brinda atención de lunes a viernes, en el horario de 9 a 14 horas, para asistir a quienes necesiten realizar la actualización.

Por otra parte, se recuerda que las personas que cuentan con la Tarifa Social Federal, que permite viajar con un 55 por ciento de descuento, no deben efectuar este trámite, ya que su beneficio permanece activo sin necesidad de actualización.

Desde el Municipio se solicita mantener la tarjeta SUBE al día para conservar todos los beneficios vigentes en la ciudad y facilitar el uso correcto del servicio de transporte. Este nuevo requisito fue dispuesto por el Gobierno Nacional y es de cumplimiento obligatorio para todas las personas que utilizan el sistema de transporte público.