La Municipalidad de Ushuaia avanza con el plan de recuperación vial y puesta en valor de los espacios público

La Municipalidad de Ushuaia avanza con el plan de recuperación vial y puesta en valor de los espacios públicos, con foco en el casco céntrico y en los sectores más transitados de la ciudad.

Los trabajos, ejecutados por distintas áreas del Municipio, comprenden mejoras en calles y avenidas; reparación de veredas, cordones y rampas; y la demarcación de pasos peatonales y sendas de accesibilidad, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y facilitar la movilidad de vecinos, vecinas y visitantes.

Asimismo, se llevan adelante tareas de parquización, pintura, renovación del mobiliario urbano y acondicionamiento de áreas de recreación, lo que contribuye a transformar los espacios públicos en lugares más atractivos, seguros y accesibles.

Estas acciones se enmarcan en un plan sostenido de mantenimiento y embellecimiento que continuará durante las próximas semanas, preparando la ciudad de Ushuaia para que toda la comunidad pueda disfrutarla plenamente.