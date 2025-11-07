Defensa Civil Municipal alerta por pronóstico de lluvias intensas para el fin de semana

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Defensa Civil, informa que para el fin de semana se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad.

Según los reportes meteorológicos a los que accede el área, las precipitaciones oscilarían entre 10 y 24 milímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla para Ushuaia, por lo que se recomienda a vecinos y vecinas tomar las precauciones necesarias ante posibles anegamientos temporarios, especialmente en sectores próximos a cauces de agua, chorrillos, arroyos y lagunas, y mantener limpios los desagües pluviales de los domicilios.

Durante toda la semana, tras las intensas precipitaciones del fin de semana anterior, que en apenas dos días superaron lo que suele llover en todo el mes, cuadrillas de Servicios Públicos y de la Secretaría de Ambiente realizaron tareas de limpieza y mantenimiento en los pluviales de distintos barrios para optimizar el drenaje.

Desde ambas áreas aclararon que, pese a los trabajos realizados, la magnitud excepcional de la lluvia caída fue tal que ningún sistema de pluviales podía desagotar con la velocidad necesaria, lo que generó anegamientos puntuales en algunos sectores.

Según informó la Estación Meteorológica del CADIC, entre el sábado y el martes a la madrugada se registraron 65 milímetros de lluvia en aproximadamente 60 horas, superando en 18 milímetros el promedio habitual de todo el mes de noviembre para los últimos 30 años.

Defensa Civil Municipal continuará monitoreando la evolución del clima y mantendrá informada a la comunidad. Ante cualquier emergencia, está disponible la línea 103.

