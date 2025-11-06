Temporal de lluvia: continúan «las tareas de mejoramiento y prevención a cargo del personal de distintas áreas del Municipio»

La mejora de las condiciones climáticas permite al personal del área de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia avanzar con los trabajos de remediación en sectores de la ciudad que fueron afectados por el temporal de lluvia que se produjo días atrás.

Desobstrucción de pluviales, limpieza de alcantarillas y reacondicionamiento de calles de tierra son algunas de las tareas que se llevan adelante teniendo en cuenta que, además, para este sábado están pronosticadas precipitaciones intensas.

Uno de los lugares en los que intervino el personal municipal es la calle Anuka, acceso principal al barrio Kaupén y otros del Macizo KyD. Se trata de una arteria de pendiente pronunciada que fue severamente afectada por el caudal de agua.

Allí se realizó la remoción de sedimentos y barro acumulado en pluviales, el recambio de tapas de los mismos, el retiro de residuos y el emparejamiento de la calzada con motoniveladora.

La secretaria de Planificación e Inversión Pública del Municipio, Belén Borgna, recordó que por la cantidad de agua caída y la topografía de la ciudad “colapsaron los sistemas de drenaje” y eso afectó a distintos barrios, pero “en términos generales la red funcionó bien porque se realiza mantenimiento todo el año”.

Finalmente, expresó que tras el temporal “se aceleraron las tareas de mejoramiento y prevención a cargo del personal de distintas áreas del Municipio”.