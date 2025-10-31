Ushuaia acompañará la 2° edición del Festival “Un minuto de Silencio” en la sala Niní Marshall

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia acompañará este martes 11 de noviembre a las 14:30 horas en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi la 2° Edición del Festival Videominuto “Un Minuto de Silencio”.

Dicha propuesta, que es impulsada por la Modalidad Técnica en Comunicación Multimedial del Colegio Provincial “Ernesto Sabato” será con entrada libre y gratuita y proyectará diversos cortometrajes de un minuto de duración realizados por estudiantes de los colegios secundarios Ernesto Sabato, Polivalente de Arte «Prof. Inés María Bustelo», Colegio Provincial Los Andes, Colegio Provincial Dr. José María Sobral, Colegio Julio Verne y el CAAD Ushuaia donde exploran el género de terror desde la mirada crítica de las adolescencias.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, resaltó que “para nosotros es muy importante acompañar la Segunda Edición de este Festival en nuestra querida Casa de la Cultura, acercando a la comunidad este formato innovador donde las juventudes de Ushuaia bajo un marco académico se expresan a través de la producción audiovisual mostrándonos todo su talento y creatividad”.

Asimismo, la funcionaria destacó “la gran labor y preparación de los alumnos y alumnas del Ernesto Sabato, quienes llevan adelante este proyecto que reúne trabajos de altísimo nivel técnico y artístico, demostrando que Ushuaia y Tierra del Fuego cuentan con el recurso humano para impulsar producciones excelentes del séptimo arte”.

Para conocer más sobre el Festival Videominuto “Un Minuto de Silencio”, las y los interesados podrán visitar las redes del Colegio Provincial Ernesto Sabato en @colegio_ernesto_sabato, así como las de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush.

