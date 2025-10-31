Belén Monte de Oca exige al Municipio de Ushuaia cumplir la ordenanza para ordenar el estacionamiento en Maipú

La concejal de La Libertad Avanza y senadora electa, Belén Monte de Oca, impulsó una iniciativa en el Concejo Deliberante de Ushuaia solicitando al Ejecutivo Municipal la aplicación inmediata de la Ordenanza Nº 6429. Dicha normativa establece la prohibición del estacionamiento en 45° sobre la avenida Maipú para una serie de vehículos específicos.

La mencionada legislación, sancionada en octubre de 2024, indica que se prohíbe estacionar sobre esa arteria a los vehículos que superen los 4,40 metros de largo en el tramo comprendido entre las calles Gobernador Godoy y Roca. Asimismo, la restricción alcanza a aquellos que excedan los 4,10 metros en la dársena ubicada entre Comodoro Augusto Lasserre y 25 de Mayo. La ordenanza también faculta a la Dirección de Tránsito a imponer sanciones y medidas de remoción para quienes incumplan estas restricciones.

En su proyecto, Monte de Oca solicita concretamente a la Secretaría de Gobierno Municipal, por intermedio de la Dirección de Tránsito, que disponga los controles necesarios para garantizar la efectiva aplicación de los artículos 2° y 3° de la ordenanza. La edil también exige que se informe al cuerpo legislativo sobre las acciones realizadas, el número de infracciones detectadas, las multas que se aplicaron y el estado actual de la señalización en los tramos afectados. Se pide además una justificación en caso de que las medidas previstas aún no se hayan implementado.

La concejal argumentó que el deber del cuerpo legislativo es «velar por la ejecución de las normas que sanciona», en particular aquellas que buscan mejorar la circulación y la seguridad vial en sectores de alta congestión vehicular, como lo es la avenida Maipú.

Monte de Oca subrayó que los vehículos que estacionan en contravención a la ordenanza «obstaculizan la libre circulación y generan riesgos para conductores y peatones». Por tal motivo, consideró que es crucial que la intendencia intensifique los operativos de control para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y ordenar la arteria principal de la ciudad.