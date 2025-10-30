La Municipalidad de Ushuaia retiró vehículos abandonados en distintos sectores de la ciudad



La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Gobierno, llevó adelante el retiro de vehículos abandonados en distintos sectores de la ciudad, en el marco de las prácticas de ordenamiento urbano que impulsa el Ejecutivo municipal. En la jornada del miércoles se concretó el secuestro de 14 unidades y, durante los próximos días, se completará un total de 40 vehículos retirados. La Dirección de Tránsito tuvo a su cargo los trabajos operativos, que incluyeron el traslado de los rodados al predio de chatarra ubicado junto al relleno sanitario, una vez culminado el proceso administrativo correspondiente. Desde el área se indicó que, previo a la ejecución de los retiros, se dio cumplimiento a todas las notificaciones y actuaciones administrativas que requieren este tipo de operativos, garantizando así el debido proceso. La Secretaría de Gobierno destacó que estas acciones contribuyen a recuperar espacios públicos, mejorar la seguridad vial y mantener el orden en la ciudad.