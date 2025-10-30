Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

La Municipalidad de Ushuaia continúa con el programa de recuperación vial en la ciudad

La Municipalidad de Ushuaia, continúa desarrollando el programa de recuperación vial en distintos puntos de la ciudad.

Aprovechando las buenas condiciones climáticas, las cuadrillas municipales realizaron trabajos de reparación y mantenimiento en las calles Congreso Nacional, Isla San Pedro, Maipú, Malvinas Argentinas y Facundo Quiroga, entre otras.

Asimismo, se llevaron adelante tareas de bacheo, reparación de cordones y recuperación de rampas en la avenida Maipú, mientras que en la avenida Hipólito Yrigoyen se efectuó el sellado de juntas.

El programa tiene como objetivo mejorar la transitabilidad y reforzar las condiciones de seguridad para conductores y peatones.

Comparte
Facebook X-twitter Linkedin Whatsapp Telegram Envelope

Seguir leyendo

Últimas noticias

Contacto
Últimas noticias
Seguinos
Instagram X-twitter
© 2025 redintdf.com

Sitio creado por Disew

Escanea el código