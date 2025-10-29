La Municipalidad de Ushuaia entregó 19 títulos de propiedad de terrenos a vecinos y vecinas de la ciudad

La Municipalidad de Ushuaia entregó 19 títulos de propiedad de terrenos a vecinos y vecinas de distintos sectores de la ciudad en un acto que fue encabezado por el jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte, quien estuvo acompañado por la escribana del Municipio, Pamela Demartín.

De esta manera, el Municipio continúa regularizando la situación dominial de familias que cumplimentaron los trámites administrativos correspondientes, relacionados a terrenos que fueron entregados por el Ejecutivo de la ciudad.

Demartín manifestó que “avanzamos con la regularización de la situación dominial de vecinos y vecinas que realizaron sus trámites administrativos en las diferentes secretarías del Municipio, que es algo que nos solicitó el intendente Walter Vuoto”.

Luego explicó que “los terrenos quedaron registrados a nombre de los adjudicatarios, quienes previamente habían recibido el decreto municipal y estaban en condiciones de escriturar”.

Por último, la funcionaria afirmó que “vamos a seguir trabajando para que más familias de Ushuaia puedan regularizar su situación y acceder a la titularidad de la tierra, cumpliendo con una política pública que promueve el acceso justo y seguro al suelo urbano”.