La Municipalidad acompañará la muestra “Senderos de Papel, el camino del artista naturalista”

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia acompañará la exposición “Senderos de Papel, el camino del artista naturalista” de Jorge Bernard en la Antigua Casa Beban. La misma tendrá su inauguración el día viernes 31 de octubre a las 20:30 horas y podrá ser visitada hasta el jueves 13 de noviembre.

Dicha propuesta consta de ilustraciones naturalistas y científicas realizadas en diferentes técnicas que Bernard viene realizando desde 2020 sobre especies vegetales, crustáceos, insectos y pájaros. Parte de la obra ha sido publicada en “La Lupa” (CONICET – CADIC), en Academia Ilustraciencia de Madrid y otras publicaciones científicas de Cádiz, España y Asociación Paleontológica Argentina. Quiénes deseen visitar la muestra en Casa Beban hasta el jueves 13 de noviembre, podrán hacerlo de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y los días sábado de 15:00 a 19:00 horas.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, destacó “poder contar con esta exposición donde arte y ciencia se encuentran, retratando tanto a nuestra flora y fauna como otras especies. Desde la gestión municipal, consideramos fundamental seguir apoyando a nuestras y nuestros artistas, acercando su obra a toda la comunidad”.

Para conocer más sobre la Exposición “Senderos de Papel, el camino del artista naturalista” las y los interesados podrán visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush.