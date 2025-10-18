Se realizó una jornada de salud municipal con gran convocatoria en Ushuaia

La Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una nueva edición del programa “Centro Abierto: Salud en Comunidad”, que tuvo lugar este sábado 18 de octubre en el Centro de Salud Municipal, ubicado en 12 de Octubre 951.

Durante la jornada gratuita se brindaron más de 300 consultas y controles médicos a vecinas y vecinos de distintos barrios de la ciudad, en estaciones de atención que incluyeron enfermería, pediatría, agudeza visual, y testeos de VIH y sífilis.

El subsecretario de Políticas Sanitarias, doctor Pablo Pesce, destacó la importancia de este tipo de acciones al señalar que estas jornadas permiten acercar la salud a la comunidad, reforzando la prevención y el control de enfermedades, y que cada consulta es una oportunidad para acompañar a las familias y fortalecer los hábitos saludables.

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, remarcó el compromiso del Municipio con el acceso equitativo a la salud, y subrayó que la prioridad es garantizar que cada vecino y vecina pueda acceder a controles y orientación médica sin barreras. Agregó además que estas acciones forman parte del trabajo cotidiano que impulsa la gestión del intendente Walter Vuoto, con un enfoque de cercanía y acompañamiento comunitario.

La jornada formó parte del calendario de actividades que desarrolla la Secretaría, orientadas a promover el cuidado integral de la salud y la participación ciudadana en espacios comunitarios.