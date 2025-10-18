La Municipalidad de Ushuaia desarmó las estructuras levantadas en el barrio Esperanza II



La Municipalidad de Ushuaia informó que fueron desarmadas en su totalidad las estructuras precarias y carpas que habían sido levantadas en el sector lindero al barrio Esperanza II, en la zona del banderín 20 del KyD. La intervención fue realizada de manera conjunta con la Policía de la Provincia y la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial.

El secretario de Gobierno, César Molina, confirmó que “no quedó ninguna estructura en pie y el espacio fue completamente despejado”. Agregó que durante el procedimiento “se detectaron casos de vecinos que ya cuentan con decreto de preadjudicación, lo que evidencia que hay otra intencionalidad detrás de la toma, que nada tiene que ver con la necesidad de acceso a la vivienda”.

Molina sostuvo que “quedó claro que no se trató de una situación de necesidad real, sino de una operación política montada a pocos días de las elecciones. Durante el procedimiento se identificaron a varias personas y referentes que serán denunciados ante la Justicia para esclarecer las responsabilidades y las vinculaciones detrás de esta maniobra”.

Asimismo, remarcó que “nadie puede vulnerar el derecho de otros, ni apropiarse de lo que es de todos los vecinos y vecinas. Vamos a actuar con firmeza cada vez que se intente ocupar irregularmente un espacio público, porque defender nuestro suelo, nuestro bosque y nuestra tierra también es defender a la comunidad”.

Finalmente, Molina afirmó que “desde Hábitat seguimos garantizando el acceso a la vivienda de forma ordenada y transparente, priorizando a las familias fueguinas que hacen las cosas bien y esperan su oportunidad como corresponde”.