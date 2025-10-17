La Municipalidad de Ushuaia entregó 66 certificados a vecinos y vecinas que aprobaron el trayecto de los Cursos de Formación Laboral

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Dirección de Empleo y Formación Laboral, dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas, realizó la entrega de 66 certificados a vecinos y vecinas que aprobaron el trayecto de los Cursos de Formación Laboral, en distintos rubros y oficios durante el presente ciclo.



Los espacios de capacitación fueron en los rubros de Gestión y Servicios y Gastronomía, con el objetivo de brindar herramientas concretas para la inserción y el fortalecimiento del empleo local.



En tanto, dentro de Gestión y Servicios, se realizó el curso de recepcionista de hotel, carpintería nivel inicial, nivel avanzado, instalador e instaladora electricista nivel inicial y en Gastronomía, se desarrollaron cursos de ayudante de cocina nivel inicial y ayudante de pastelería nivel inicial.



Durante el acto, hicieron mención sobre la importancia de revalorizar la cultura del trabajo, por lo que el municipio continúa en la planificación y ejecución de los programas de formación y entrenamiento laboral, orientados al bienestar económico y social de las y los vecinos de la ciudad.