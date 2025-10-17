El municipio de Ushuaia y el Instituto Universitario “Juan Vucetich” firmaron un convenio de asistencia técnica

La Municipalidad de Ushuaia y el Instituto Universitario Policial “Comisario Honoris Causa Juan Vucetich” firmaron un convenio de asistencia técnica y coordinación, con el objetivo de implementar “acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta programas o proyectos de cooperación y/o complementación de carácter académico, científico, técnico y/o de investigación, u otro tipo de actividades en áreas que resulten de mutuo interés”.



La rúbrica estuvo a cargo del intendente Walter Vuoto y del rector del instituto, Sergio Berni, y se realizó en la Intendencia capitalina.



El convenio apunta a “profundizar las acciones conjuntas necesarias a los fines de fortalecer las capacidades de operativas y de gestión de los funcionarios y personal del Municipio destinado a la aplicación de políticas públicas en seguridad, tareas de prevención e intervención ante situaciones de conflictividad y violencias”, lo cual se concretará “en el marco del sistema de seguridad pública provincial a través de actividades de capacitación”.



Para ello se tuvo en cuenta que los municipios “cumplen un rol clave en la gestión de la seguridad”, debido a que “el carácter local de los conflictos y la cercanía de los funcionarios municipales y de distintos organismos del Estado y de organizaciones sociales en los territorios” convierten a los municipios y a los gobiernos locales en “ámbitos privilegiados para el diseño de respuestas y para la construcción de competencias para el abordaje de una problemática tan compleja”.



Además, se remarcó que el Municipio de Ushuaia “tiene entre sus funciones proteger la salud pública, la seguridad y el bienestar general de los vecinos, vecinas y las futuras generaciones”, y que también “promueve, planifica y ejecuta políticas destinadas a asegurar la prestación de servicios de seguridad y protección a los habitantes”.