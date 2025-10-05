Ushuaia celebró su 141° aniversario con un emotivo acto en honor a sus raíces y su historia 

La Municipalidad de Ushuaia conmemoró este sábado el 141° aniversario de la fundación de la ciudad, en un acto cargado de emoción, memoria y reconocimiento a quienes forjaron la historia de la comunidad más austral del continente.

La ceremonia contó con la presencia de la vicegobernadora de la provincia, Mónica Urquiza, ministros y ministras del Gobierno provincial, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, concejales, funcionarios del ejecutivo municipal, familias de antiguos pobladores y una gran cantidad de vecinas y vecinos que se acercaron a compartir la celebración.

Durante el acto, el secretario de Articulación Política y Relaciones Parlamentaria, Omar Becerra indicó que “en el marco de la celebración de un nuevo aniversario de nuestra querida ciudad, debemos mirar hacia atrás, hacia las raíces de este lugar. Hoy honramos la historia de los pueblos originarios que nos enseñaron a respetar la tierra, y la de los pioneros que nos enseñaron a crear comunidad”.

Becerra destacó el legado de quienes construyeron los cimientos de Ushuaia, dado que “fueron los que levantaron los primeros hogares, los que sentaron las bases de lo que hoy somos, los que frente a la adversidad y el aislamiento respondieron con solidaridad”.

Finalmente, el funcionario convocó a mantener viva la memoria y el compromiso colectivo, motivo por el cual dijo “que en este 141° aniversario tomemos la corresponsabilidad de mantener viva la memoria de los primeros pobladores, de integrar la sabiduría ancestral en nuestro presente y continuar trabajando para que Ushuaia siga siendo un faro de cultura, de respeto y de progreso en el extremo más austral del continente, para que siga cobijando a quienes la elegimos como nuestra tierra”.

El acto cerró con el reconocimiento a familias fundadoras y la puesta en valor del espíritu de comunidad que distingue a Ushuaia desde sus orígenes, reafirmando el compromiso de seguir construyendo una ciudad inclusiva, solidaria y con mirada de futuro.



