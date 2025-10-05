En el marco del 141° Aniversario de Ushuaia, la Municipalidad de Ushuaia agasajó a vecinos y vecinas en la tradicional Cena de Antiguos Pobladores realizada en el Microestadio José “Cochocho” Vargas.

Compartiendo junto a las y los vecinos, estuvieron presentes el intendente de la ciudad, Walter Vuoto, la vicegobernadora de la Provincia, Mónica Urquiza, la senadora y candidata a este mismo cargo Cristina Cándida López, Paola Mancilla, candidata a diputada, la diputada Carolina Yutrovic, legisladores, las y los concejales Vladimir Espeche, Yésica Garay, Nicolás Pelloli, Analía Escalante, Gabriel De la Vega, Diana Freiberger y Fernando Oyarzún, funcionarios municipales, representantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad e instituciones centenarias. Durante la noche, se presentó a la flamante embajadora de Ushuaia, la periodista y escritora Carla Fulgenzi, así como el nuevo embajador, Luis “Chino” Vivar, destacado por su rol como jefe de Operaciones de Defensa Civil Municipal.



Durante los festejos, se llevó adelante un homenaje a la vecina Mar Tita Garea, docente fundadora de la Escuela N° 13 y primera mujer buzo de Tierra del Fuego, siendo también parte de la conformación del Club Andino Ushuaia. También se realizó un reconocimiento a Ernesto López Viera “Tatín”, recordado por su rol como maquinista de la Municipalidad de Ushuaia y su labor en Vialidad Nacional; a José Paredes, histórico sastre de la ciudad quién llegó desde Santa Cruz junto a su compañera de vida Carmen; María del Carmen “Chichina” Buezas, quién junto a su esposo Carlos Rubinos y espíritu emprendedor, impulsó diversos negocios como la librería El Borrón, la agencia de Turismo Rumbosur y la Lotería El Trébol marcó el desarrollo de la ciudad. Finalizando los homenajes, se destacó la figura de Nelly Praxedes López Píriz, una profesional pionera en su labor en Vialidad Nacional, siendo la única mujer en ese sector por casi una década, lugar donde conoció a su esposo Tomás Wilder “Chumeco”, con quién se casó y tuvo 4 hijos, contando hoy a sus 94 años con 14 nietos, 20 bisnietos y un tataranieto. Amenizando la jornada, se presentaron espectáculos artísticos a cargo de Karina Valdéz, la Banda Municipal, que entonó el Feliz Cumpleaños previo al tradicional corte de torta y el cierre a cargo del DJ Cesar Alvarez.



El intendente Walter Vuoto declaró que “estamos ante un aniversario más de Ushuaia. Quiero agradecerles a ustedes, que son las y los protagonistas de esta cena y esta hermosa ciudad. Cuando llegaron, había silencio, montaña y mar. Fue su trabajo y el de sus familias pioneras que construyeron Ushuaia y esta comunidad. Hoy, 141 años después están sus nietos, sus hijos y familias, que cuentan con la enorme responsabilidad de continuar construyendo nuestra querida ciudad. Brindo por ustedes, que hicieron grande a la ciudad más maravillosa, por su esfuerzo y trabajo, así como por los que hoy no están”.



Por su parte la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, agradeció “a todos y todas por estar aquí presentes, es un verdadero placer para nosotros celebrar esta noche juntos. Esta cena es un espacio de encuentro, donde los primeros vecinos de Ushuaia, como nos gusta decirles, junto a sus familias que forjaron esta ciudad se reúnen y comparten aquellas historias comunes que hicieron a nuestra ciudad grande, linda y que continúa creciendo paso a paso”.



Finalizando, el vicepresidente de la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores, Nicolás Olariaga explicó que “esta ciudad es una muy envidiada: tenemos mar, río, montaña y lagos. Por ello, nos vienen a visitar de todos los lugares del mundo. Los invito a festejar, que esto sea un evento que mantenga viva la llama del recuerdo, de la identidad de los Antiguos y Pioneros Pobladores, que han forjado este lugar desde sus bases con sacrificio y trabajo, algo que debemos seguir haciendo cada día”.