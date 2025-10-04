La Dirección de Zoonosis realizó un nuevo operativo territorial en el barrio El Escondido

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, llevó adelante un nuevo operativo territorial en el barrio El Escondido y sus alrededores, alcanzando la zona del Banderín 18.

El procedimiento, coordinado por la Dirección de Zoonosis, consistió en el relevamiento y control de animales sueltos en la vía pública, con la labranza de 10 actas de infracción conforme a la normativa vigente.

La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, destacó que “el control territorial es una herramienta fundamental para garantizar el bienestar animal y también la seguridad en los barrios. Cada operativo refuerza nuestro compromiso con la convivencia responsable”.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Territorial, Erick García, señaló que “la participación y el diálogo con los vecinos y vecinas son claves para sostener este trabajo, que busca prevenir situaciones de riesgo y fortalecer la tenencia responsable en toda la ciudad”.

Desde la Municipalidad confirmaron que estos operativos continuarán en distintos sectores de Ushuaia, en el marco de las acciones integrales que lleva adelante la Secretaría para el cuidado de los animales y la seguridad comunitaria.