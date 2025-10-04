Se realizó la “Peña del Prelaborde” en el Centro Cultural Esther Fadul 

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, acompañó en el Centro Cultural Esther Fadul la “Peña del Prelaborde” impulsada por el Prelaborde Tierra del Fuego, espacio donde se dio a conocer a las y los elegidos para conformar la delegación fueguina de cara al Festival Nacional del Malambo a disputarse en enero en Córdoba.

Durante la jornada, se realizó la entrega de premios y certificados parte de la competencia, dando a Nicolás Fernández como representante de la categoría Malambo Mayor, Cristian Ojeda en Malambo de Contrapunto, el Cuarteto Combinado Xalpen Malambo, Rocío Arce como candidata a Paisana; Cristian Ojeda y Rocío Arce como Pareja de Baile, el Ballet Ushuaia como representante de la categoría Conjunto de Baile, Facundo Agüero quién competirá bajo Solista de Canto y Jonathan López, representante como Locutor/Animador bajo la selección de los jurados Mariano Montaña, Arnaldo López e Ilse Espinoza Ramos.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, subrayó que “nos pone muy contentos acompañar esta propuesta, que año tras año visibiliza el gran talento e identidad folclórica de nuestra Tierra del Fuego a todo el país”.

En esa misma línea, el delegado de Laborde en Tierra del Fuego, Javier Peralta, agradeció “el acompañamiento municipal, que pone a disposición el Centro Cultural Esther Fadul para que vecinos y vecinas puedan disfrutar del gran talento fueguino, que con cada edición eleva el nivel de las propuestas artísticas”.