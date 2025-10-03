Se actualizará el Plan de Gestión de la Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, invita a vecinos y vecinas a participar en el taller que se realizará para actualizar el Plan de Gestión de la Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada.

La actividad impulsada por ICLEI Argentina, por la Asociación Bahía Encerrada y por el Municipio capitalino tendrá lugar el miércoles 15 de octubre, de 8.30 a 13, en la sede del SOEM ubicada en 8 de Noviembre 284.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del link https://forms.gle/43pDe8tc1cKirCgs7