La Municipalidad de Ushuaia continúa realizando trabajos de reparación en distintos sectores de la ciudad

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Dirección de Bacheo dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, continúa realizando trabajos de reparación en distintos sectores de la ciudad, aprovechando las mejoras climáticas y el secado progresivo del suelo.

Las tareas se llevan a cabo diariamente en función del relevamiento de calles, priorizando aquellas principales y de mayor circulación.

Los trabajos consisten en el bacheo con biomezcla, una mezcla asfáltica que se aplica en frío. El procedimiento incluye el recuadro de la superficie afectada, limpieza, recambio de suelo en caso de ser necesario, la colocación del material y su posterior compactación.

El plan de bacheo diario se coordina con la Dirección de Bacheo en la vía pública y abarca diferentes sectores de la trama urbana, especialmente las arterias más transitadas, En ésta oportunidad, se trabajó en la reparación de la calzada en Calle Soldado Lagos, donde, luego de la temporada invernal, el asfalto sufrió deformaciones.

Asimismo, se recuerda a los vecinos y vecinas la importancia de mantener distancia al circular por la zona y hacerlo con precaución, dado que las cuadrillas municipales y todo el personal involucrado, trabaja en respuesta a la demanda de los vecinos, incluso en condiciones climáticas adversas.

