“TÉ Acompaño”: en octubre continúa el ciclo de acompañamiento integral a las personas mayores de Ushuaia

El ciclo “TÉ Acompaño” sigue creciendo y se afianza como un espacio de referencia en la ciudad, pensado para dar respuesta a las necesidades y demandas expresadas por los propios centros de jubilados y las personas mayores de los distintos barrios de Ushuaia.

Se trata de un programa integral que combina momentos de encuentro, contención y diálogo, con propuestas de merienda saludable, atención sanitaria, actividades culturales y recreativas. De esta manera, se busca garantizar espacios de cuidado y participación activa, donde cada persona mayor pueda sentirse acompañada y reconocida.

Próximas fechas de octubre (de 15 a 18 h):

Sábado 4 de octubre – Jardín N.º 20 Lucerito de Fuego (Bahía de los Renos 3043, B° Río Pipo)

Sábado 11 de octubre – Jardín N.º 18 Caruchas (Felipe Romero, B° 640 Viviendas)

Sábado 18 de octubre – Jardín N.º 8 Caminitos de Colores (Facundo Quiroga 1720)

Con cada edición, “TÉ Acompaño” fortalece la red comunitaria, acercando propuestas que nacen de la escucha y del trabajo conjunto con las organizaciones de personas mayores.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Jefatura de Gabinete como parte de las políticas públicas que promueven el bienestar, la participación y el reconocimiento de quienes han construido la historia y el presente de nuestra comunidad.

