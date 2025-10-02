La Municipalidad de Ushuaia abrió la inscripción para el concurso Rey y Reina de Cuatro Patas 2025

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos y la Dirección de Zoonosis, invita a vecinas y vecinos a inscribir a sus animales de compañía en el concurso Rey y Reina de Cuatro Patas 2025, en el marco de los festejos por el 141° aniversario de la ciudad.

La convocatoria está dirigida a animales adoptados, con el objetivo de promover la tenencia responsable y fomentar la adopción como primera opción.

Para participar, los interesados deberán completar el formulario disponible en el sitio oficial:

https://inscripciones.website/concurso-rey-y-reina-de-cuatro-patas-2025/

En el proceso de inscripción se solicitará:

Nombre, sexo y edad del animal de compañía.

Una breve reseña (historia de adopción, personalidad, curiosidades).

Una foto en formato vertical, de buena calidad y hasta 5 MB.

Datos de contacto del adulto responsable.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el domingo 5 de octubre inclusive.

Del 6 al 10 de octubre se realizará la etapa de votación popular online, y el viernes 10 se anunciarán los ganadores a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad.

Los animales elegidos como Rey y Reina de Cuatro Patas 2025 recibirán premios y tendrán un lugar destacado en el desfile del domingo 12 de octubre, en el marco de los actos centrales por el aniversario de la ciudad.