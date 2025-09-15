Chicos y chicas del Programa Hábito Lector compartieron junto a adultos mayores de la ciudad una tarde de historia, música y comunidad

Como parte de las actividades del programa Hábito Lector “Cocineritos, Cuentos y Relatos”, chichos y chicas de la iniciativa municipal compartieron junto a adultos mayores de una tarde de historia, música y comunidad en la sede del programa en el Barrio Río Pipo.

La propuesta, que es impulsada desde la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia y es dictada en la sede del programa Pequeños Pasos, se realiza cada miércoles congregando a adultos mayores y a chicos y chicas para compartir una tarde amena de lectura, recetas y canciones. En esta ocasión, se celebró el cumpleaños 81 del antiguo poblador Adolfo Pérez Fuentes, quién recordó su vida en la Ushuaia de antaño.

José Luis Paredes, subsecretario de Promoción Educativa, destacó que “desde este programa municipal, junto al proyecto Puentes de Palabras, seguimos construyendo comunidad a través de políticas educativas y culturales que reafirman el compromiso de sembrar memoria, identidad y futuro con nuestra gente”.

Parte de las actividades de la jornada Luciano, un niño parte del programa Hábito Lector, leyó unas palabras alusivas al cumpleaños de Adolfo Pérez Fuentes, acompañado por su padre y una guitarra. Allí, Luciano contó que “hoy celebramos los 81 años de Adolfo, un hombre que es mucho más que un vecino: es parte viva de la historia de Ushuaia”.

“Gracias por tu ejemplo y por ayudarnos a comprender quiénes somos” finalizaba la carta colectiva de chicos y chicas leída por Luciano.