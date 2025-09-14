Zoonosis Municipal realizó una recorrida por el barrio Pipo y labró actas por perros sueltos 

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Dirección de Zoonosis dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos llevó adelante una recorrida territorial en el Barrio Río Pipo para atender la problemática de los perros sueltos en la vía pública.

Durante el operativo se labraron diez actas de infracción y se procedió a la captura de una perra en celo, dando respuesta a una situación que afecta tanto a la seguridad como a la convivencia vecinal.

Cabe mencionar que la jornada respondió a un pedido surgido en los talleres de escucha activa realizados en el barrio, donde los vecinos y vecinas plantearon la necesidad de incrementar los controles y reforzar la presencia municipal.

Personal de Zoonosis dialogó con vecinos y vecinas sobre la importancia de la tenencia responsable, la castración y los cuidados necesarios de los animales domésticos para evitar su permanencia en la vía pública.

Desde la Dirección remarcaron que estas acciones forman parte de las actividades de prevención, control y acompañamiento continuo a los hogares de la ciudad, con el objetivo de garantizar una mejor convivencia entre vecinos y vecinas.