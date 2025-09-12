Se inició la reconstrucción de la vereda del cementerio y mejoras en el monumento de Antiguos Pobladores

La Municipalidad de Ushuaia comenzó los trabajos de reconstrucción de las veredas del Cementerio de Antiguos Pobladores, en el marco del plan de puesta en valor de la zona céntrica que se lleva adelante a medida que mejoran las condiciones climáticas.

La subsecretaria de Coordinación y Gestión de la Obra Pública, Irupé Petrina, señaló que también se avanza con las tareas de embellecimiento y puesta en valor del Monumento a los Antiguos y Pioneros Pobladores y de la la Plaza Cívica, una vez finalizada la veda invernal.

Asimismo, destacó que estas obras forman parte de una planificación integral destinada a mejorar la infraestructura urbana y recuperar espacios significativos para vecinos y vecinas, priorizando la accesibilidad y el cuidado del patrimonio histórico y cultural de Ushuaia.