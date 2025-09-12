La Municipalidad de Ushuaia llevará adelante la Muestra “Gastelumendi, 30 años de la Casa de la Cultura”

En el marco del 30° Aniversario de la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia llevará adelante en el Foyer “Ego Pereda” la Muestra “Gastelumendi, 30 años de la Casa de la Cultura” desde el día 13 al 20 de septiembre.

Dicha iniciativa, que es parte de las diversas propuestas teatrales, musicales, de artes plásticas y danza que se llevarán adelante durante todo el mes de septiembre en la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi por su aniversario, presentarán la obra de la artista fueguina con la exposición de piezas originales a casi 20 años de su última exhibición en la ciudad, parte de un trabajo conjunto con la Agencia de Innovación del Gobierno de la Provincia. La misma tendrá su inauguración el día sábado 13 a las 19:00 horas y podrá visitarse durante toda la semana desde el lunes 15 hasta el día sábado 20 de 10:00 a 17:00 horas, siendo el sábado 20 de septiembre de 15:00 a 21:00 horas.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, resaltó que “en este cumpleaños 30 tan especial que atraviesa nuestra querida Casa de la Cultura, estamos muy contentos de poder compartir con los vecinos y vecinas, así como las y los artistas fueguinos que siguen su legado, la obra de Enriqueta Gastelumendi, una artista que representa nuestra identidad como fueguinos y fueguinas”.

“Desde la gestión municipal, entendemos como fundamental generar estas instancias donde la comunidad puede entrar en contacto con la obra, recuperándola, estudiándola y así, honrando su existencia. También parte de este proceso de visibilización de nuestras y nuestros artistas, desde el Programa de Muralismo vamos a estar realizando una puesta en valor con intervenciones murales que retratan esto” concluyó Molina.

Para conocer más sobre la Muestra “Gastelumendi, 30 años de la Casa de la Cultura”, así como las diversas actividades que se realizarán durante el mes de septiembre en el 30° Aniversario de la misma, las y los interesados podrán visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en http://@culturayeducacionush.