Desde el lunes no será obligatorio el uso de cubiertas de invierno para circular en Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia informa que, a través de la resolución SSU N° 15/2025, se dispuso adelantar la finalización de la temporada invernal al domingo 14 de septiembre, por lo cual a partir del lunes 15 dejará de ser obligatorio el uso de cubiertas de invierno para circular en la ciudad.

La Subsecretaría de Seguridad Urbana indicó que la medida fue adoptada luego del análisis de la evolución de las condiciones climáticas realizado junto al Gobierno provincial y al Servicio Meteorológico Nacional.

Cabe recordar que la ordenanza municipal N° 3771 establece la obligatoriedad, durante la temporada invernal, de que los vehículos circulen con cubiertas con clavos u otras debidamente homologadas, o en su defecto con cadenas para nieve y hielo.