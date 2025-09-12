Defensa Civil emite recomendaciones por vientos superiores a 100 KM/H 

La Municipalidad de Ushuaia, a través de Defensa Civil Municipal, informa a vecinos y vecinas que de acuerdo a las previsiones meteorológicas se esperan fuertes vientos del sector norte desde las 15 horas de hoy, viernes 12 de septiembre, y durante la madrugada del sábado, con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en distintos sectores de la ciudad.

Se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, tales como chapas, carteles u otros elementos sueltos, y extremar las precauciones al momento de conducir, especialmente en zonas abiertas o de mayor exposición.

Asimismo, se recuerda la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Ushuaia y de Defensa Civil Municipal.

Para consultas o reclamos, los vecinos y vecinas pueden comunicarse con el Centro de Atención Vecinal Ushuaia (CAVUSH) a los siguientes números:

2901 607236

2901 414037

0800 666 0889

En caso de emergencias, la línea 103 de Defensa Civil se encuentra disponible las 24 horas.