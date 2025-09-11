Se realizó una nueva reunión plenaria del Consejo Municipal de Discapacidad para avanzar sobre diferentes temas

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, llevó adelante una nueva reunión plenaria del Consejo Municipal de Discapacidad (COMUDI) en el Centro de Salud Municipal para avanzar sobre el tratamiento de diferentes temas.

El plenario estuvo presidido por las autoridades de la COMUDI y contó con la participación de representantes del Concejo Deliberante, organizaciones sociales y funcionarios municipales, a fin reafirmar el compromiso de seguir construyendo políticas públicas inclusivas para garantizar espacios de diálogo y trabajo colectivo.

Allí, la Secretaría de Cultura y Educación presentó la adaptación de la obra teatral denominada “La Espuma del Mar en la Isla del Silencio”, para personas con discapacidad visual, que incluirá audiodescripción introductoria (audiointroducción) visita táctil, QR punteado en relieve con audio en el programa de mano y cuaderno accesible.

Además, indicaron que “los perros guía son bienvenidos, dado que garantizan una experiencia inclusiva que cumple con la Ley N° 26.858/13”. La puesta se estrenará en el mes de octubre y es coproducida entre la Municipalidad de Ushuaia y el Teatro Nacional Cervantes, en el marco del programa “TNC Produce en el País”.

Durante el encuentro, también se presentaron proyectos aprobados por el Concejo Deliberante de Ushuaia, que fueron impulsados por la concejala Analía Escalante y la Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Belén Borgna, vinculados a planificación urbana e iniciativas de inclusión.

Asimismo, entre todos los referentes se pudo avanzar en la elaboración del “Manual de Buenas Prácticas” para una atención accesible, no solo en las dependencias municipales, sino en diferentes espacios de la ciudad.