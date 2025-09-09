Estudiantes del Colegio Ernesto Sabato participaron de una jornada de charlas “Pueblos Originarios en el Aula”

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, la jornada de charlas “Pueblos Originarios en el Aula” en el Colegio Ernesto Sabato.

Dicha propuesta convocó a docentes y estudiantes de quinto año del Colegio Ernesto Sabato, buscando fortalecer el respeto y el compromiso con la historia y los derechos de los pueblos originarios fueguinos, promoviendo la reflexión activa sobre la construcción de la identidad y la pertenencia colectiva, recordando así cada 5 de septiembre el valor de Bartolina Sisa, indígena Aymara que encabezo la lucha contra el dominio colonial español, representando la valentía y el legado de las mujeres originarias que continúan siendo referentes de resiliencia y transformación social.

Vanina Ojeda, subsecretaria de Cultura y miembro de la comunidad Selk’nam, detalló que “el Día de la Mujer Indígena nos invita a rendir homenaje a las mujeres de los pueblos originarios, guardianas de las lenguas, costumbres y memorias ancestrales, quienes enfrentan históricamente grandes desafíos y han sostenido la resistencia y la transmisión cultural en nuestras tierras”.

En esa misma línea, la funcionaria recalcó que “trabajar estos contenidos en el aula contribuye a formar ciudadanos comprometidos, capaces de reconocer y valorar la riqueza cultural que los identifica. Este contexto impulsa el reconocimiento de las mujeres indígenas como pilar fundamental para la transmisión de saberes y la defensa de los derechos en la sociedad actual”.

Quiénes deseen conocer más sobre el programa de charlas “Pueblos Originarios en el Aula”, así como sumarse a la iniciativa, podrán comunicarse al correo electrónico subsecretariacultura.ush@gmail.com, al WhatsApp 2901-608066 o acceder a las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush.