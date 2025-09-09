El municipio abre inscripciones para el taller de diseño circular en el centro comunitario del B° Felipe Varela

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, invita a los vecinos y vecinas a participar del Taller Municipal de Diseño Circular, una propuesta de formación en diseño textil y moda a partir de elementos reciclados, con enfoque en reciclaje y sustentabilidad.

El taller tendrá lugar en el Centro Comunitario Municipal Felipe Varela y contará con dos grupos: el primero, los lunes de 14:00 a 16:00 horas; y el segundo, también lunes en el horario de 16:30 a 18:30 horas.

Desde la secretaría municipal destacaron que “el objetivo es brindar herramientas que permitan transformar materiales en desuso en prendas y accesorios, promoviendo la creatividad, la conciencia ambiental y la economía circular en la comunidad”.

Cabe mencionar que los cupos son limitados y quienes quieran inscribirse deberán completar el formulario online: https://inscripciones.website/taller-de-moda-circular/ el cual, también se encuentra disponible en las redes sociales del municipio.