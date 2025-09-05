“Ushuaia avanza en el saneamiento y ordenamiento del Cañadón No Me Olvides”

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, mantuvo un encuentro con vecinos y vecinas del sector KyD, con el objetivo de continuar el relevamiento socioambiental, el ordenamiento y la planificación de los próximos pasos vinculados al saneamiento del Cañadón No Me Olvides.

La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sánches, destacó que “más allá de que el Gobierno Nacional haya dejado de lado las políticas públicas destinadas a garantizar derechos y el financiamiento de obras de saneamiento, el intendente mantiene la decisión política de culminar con este compromiso que asumimos desde el primer día de gestión”.

En esa misma línea, subrayó que “en Ushuaia los derechos de las vecinas y los vecinos no se miran desde la tribuna ni desde un escritorio, sino que se garantizan con hechos. Por eso seguimos trabajando en el territorio, organizando la esperanza y construyendo un hábitat más justo, ordenado y digno para toda la comunidad”.

Finalmente, Henriques Sánches sostuvo que “continuaremos aquí en el barrio durante las próximas semanas, atendiendo a cada vecino y vecina y acompañando con presencia del Estado municipal este proceso de transformación”.